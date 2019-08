"Smentisco l'ipotesi di governi Pd-Cinque stelle". Nicola Zingaretti, al termine dell'incontro alla Camera con il presidente Roberto Fico, ha chiarito che "nel caso si arrivasse a una crisi di governo la nostra posizione era, è e rimarrà sempre la stessa. La via maestra è quella di ridare la parola agli italiani e andare a elezioni anticipate. Non esistono alleanza con i 5 stelle e non ci sono stati confronti di questo tipo, sono tutte illazioni prive di fondamento" ha concluso il segretario del Partito democratico.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev