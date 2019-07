Carabiniere ucciso a Roma, parla il pm Nunzia D'Elia: "Americani arrivati liberi da qualunque tipo di vincolo"

Durante la conferenza stampa sulle indagini per l'omicidio del vice brigadiere dei carabinieri, Mario Cerciello Rega, con il procuratore aggiunto di Roma, Michele Prestipino e il comandante provinciale dei carabinieri di Roma, Francesco Gargaro, il procuratore aggiunto di Roma, Nunzia D'Elia ha chiarito, rispetto ai due americani indagati: "Quando sono arrivati per essere interrogati erano liberi da qualunque tipo di vincolo, in ottime condizioni, senza segni di nessuno genere". E Prestipino ha aggiunto: "La procura ha già avviato le indagini per accertare quanto accaduto, per consentire la più adeguata qualificazione giuridica e per individuare tutte le responsabilità".



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev