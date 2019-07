Luigi Di Maio predica l'onestà: "Noi 5 stelle siamo orgogliosamente dei rompiscatole"

"Siamo orgogliosamente dei rompiscatole. Ho letto un’intercettazione in cui si dice che il Movimento 5 Stelle rompe le scatole, per non dire un'altra cosa e ferma emendamenti che dovevano servire a far fare business a un certo Arata, in combutta con Nicastri che, si dice, sia il prestanome di Matteo Messina Denaro". Luigi Di Maio, a Giffoni Valle Piana (Salerno), predica onestà e insiste: "Noi, orgogliosamente, siamo dei rompiscatole e se a volte diciamo qualche no, è perché i nostri no servono ad arginare interessi loschi che si stavano anche aggirando intorno a questo governo".

Fonte video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev