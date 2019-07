Commissario europeo, Matteo Salvini rilancia: "Giancarlo Giorgetti sarebbe una delle figure migliori"

"Per avere un Commissario prima bisogna avere una Commissione. Domani Von der Leyen dovrà trovare i voti e non mi sembra che la situazione sia così chiara e delineata. Noi a scatola chiusa non votiamo nessuno". Matteo Salvini ha risposto a chi gli chiedeva se il candidato della Lega a Commissario europeo è Giancarlo Giorgetti. Al termine dell’incontro con le parti sociali al Viminale, Salvini ha poi sostenuto che "tutti i presenti alla riunione hanno convenuto dell’importanza del fatto che l’Italia ottenga un commissario economico". "Giorgetti sarebbe una delle figure migliori, non l’unica, ma l’indicazione comunque spetterà al presidente del Consiglio", ha concluso il vicepremier leghista.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev