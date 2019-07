Se da una parte Giuseppe Conte e Luigi Di Maio si sono appellati alla trasparenza per spingere Matteo Salvini a spiegare in Parlamento il ruolo del Carroccio nel caso Savoini, dall'altra il leader leghista, che ha sempre negato il coinvolgimento del presidente dell'associazione Italia Russia indagato per corruzione internazionale come referente su Mosca per il partito, oggi 15 luglio, al termine dell'incontro con i sindacati, ha detto chiaramente: "Non intendo più parlare di soldi che non ho visto, né ho chiesto. Se ci fosse qualcosa da chiarire sarei il primo a farlo, ma non commento le non-notizie". "Mi occupo di vita reale - ha aggiunto - noi non abbiamo preso un rublo".