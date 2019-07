Indagini su centri sociali: 52 indagati e sette persone agli arresti domiciliari a Torino

Cinquantadue indagati in tutto, sette agli arresti domiciliari, dieci sottoposti all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Sono i numeri dell'indagine della Digos di Torino sugli ambienti dell'Autonomia e dei centri sociali in relazione agli scontri con le forze dell'ordine che si verificarono nel settembre del 2017 in occasione del Summit del G7 a Venaria a cui si riferiscono le immagini.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev