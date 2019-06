"E' un ricatto politico". Sulla comandante della Sea Watch, Carola Rackete, il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha le idee chiare: "Il dibattito sollecita tanti coinvolgimenti. La mia posizione la conoscete: qualcuno la descrive come un'eroina, alcuni la stanno insultando. Ritengo scorretto aggredirla verbalmente. Avrà un regolare procedimento giudiziario. Non evocherei concetti così forti come disobbedienza civile, perché ci vedo un ricatto politico compiuto scientemente con l'utilizzo strumentale di quaranta persone".

Continua il premier arrivando a Bruxelles: "Io le battaglie personali, se sono un eroe, lo combatte da solo. Sostare per 15 giorni quando era chiara la posizione del governo italiano e il fatto di insistere e creare una situazione di grave pericolo... In 15 giorni avrebbero potuto raggiungere tanti altri porti".

Conte risponde così anche al presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier che ha criticato l'arresto della Rackete: "Può darsi che ci sia una legislazione italiana su quando una nave può entrare in porto e quando no, e può anche essere che ci siano reati amministrativi o reati penali. Tuttavia l'Italia non è uno Stato qualsiasi, è al centro dell'Ue, è uno Stato fondatore dell'Ue. Ed è per questo che ci aspettiamo che affronti un caso del genere in modo diverso. Coloro che salvano vite umane non possono essere criminali".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev