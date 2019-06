Operazione anti-camorra, 126 arresti: colpita l'Alleanza di Secondigliano

All'alba di questa mattina 26 giugno l'operazione anti-camorra dei carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Napoli con l'esecuzione su tutto il territorio nazionale di 126 provvedimenti cautelari emessi dal gip di Napoli su richiesta della Procura nei confronti di appartenenti ai clan Contini, Mallardo e Licciardi.

Esulta il ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Oltre cento camorristi arrestati in tutta Italia: è un colpo durissimo per l'Alleanza di Secondigliano. Ottima notizia! Grazie a forze dell'ordine, Procura e inquirenti: contro i clan nessuna pietà. Fra oggi e domani al Viminale ben quattro Comitati nazionali per l’ordine e la sicurezza in Campania, Calabria, Puglia e Sicilia".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev