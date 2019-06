Mario Monti è stato durissimo in Senato con Giuseppe Conte: "L'Italia è isolata in Europa in modo preoccupante a causa sia di una scelta sovrana del popolo italiano sia di un anno cacofonico del governo", ha tuonato in aula al Senato l'ex premier rispondendo al presidente del Consiglio del Governo giallo-verde. "L'aggressività e l'impotenza del governo è imbarazzante. Non mi riferisco tanto alla procedura di infrazione ma tutti i Paesi hanno invitato l'Italia a prendere le misure necessarie".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev