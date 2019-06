"Ho paura oggi, adesso, ho paura di essere molestata, derisa, incastrata e ho paura che nuove accuse mi verranno rivolte solo perché vengo qua a dire la mia versione dei fatti. Ma soprattutto, temo che mi mancherà il coraggio". Amanda Knox è intervenuta al Festival della giustizia penale in corso a Modena e con la voce strozzata dal pianto ha detto: "So che nonostante la mia assoluzione emessa dalla Corte di Cassazione rimango una figura controversa al cospetto dell'opinione pubblica, soprattutto e specialmente qui in Italia". Tanta gente "pensa che io sia pazza a venire qui. Mi è stato detto che non ero al sicuro, che sarò attaccata per le strade, che sarò falsamente accusata e rimandata in prigione e che - ha concluso Knox - anche se tornerò a Seattle, sarà stato tutto vano, non sarà servito a niente".