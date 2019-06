Sblocca cantieri, ora è legge: via libera dalla Camera al completamento delle opere

Lo Sblocca cantieri è legge. La Camera ha approvato in via definitiva il decreto. I voti favorevoli sono stati 259, i contrari 75, gli astenuti 45. "Dopo un intenso lavoro del governo e del Parlamento il decreto Sblocca cantieri è legge. Dopo il via libera della Camera il provvedimento attende solo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale e l'approvazione di una ventina di decreti attuativi. "Ora siamo nella condizione di accelerare sul completamento delle opere infrastrutturali e sui cantieri ancora aperti'', commenta il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. "Con meno burocrazia, più trasparenza e tempi rapidi, oggi facciamo ripartire i cantieri e l'occupazione - dice il vicepremier Luigi Di Maio -, rimettendo in moto l'economia e un settore chiave come quello delle costruzioni. Avanti così, certi che i cittadini, al momento opportuno, sapranno trarre le proprie valutazioni".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev