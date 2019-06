"Da lui ho subito continui attacchi personali, anche quando era parlamentare europeo. Rispetto Matteo Salvini come persona, ma non come ministro". Elsa Fornero a Genova, alla Sala delle Grida del Palazzo della Borsa, a margine della presentazione del primo network italiano sulla silver economy per coordinare tutti i prodotti e servizi per over 65 ha attaccato il ministro dell'Interno. "Tassare il contenuto delle cassette sicurezza sembra un nuovo condono, altro che lotta all'evasione", continua.

Poi contro Luigi Di Maio: "Una proposta concreta e seria sul salario minimo non l'ho ancora sentita discutere, per ora non mi sembra che ci siano i presupposti" per l'introduzione della misura. "Si tratta di un qualcosa che in teoria potrebbe essere buono come il reddito di cittadinanza però se viene applicato male può fare molti danni. Noi abbiamo una tradizione di contrattazione e quindi bisogna fare attenzione, dire che tutti devono essere pagati almeno 9 euro all'ora che vuol dire? In tasca? Come costo? Inclusi i contributi? Compresi i benefit come le ferie?".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev