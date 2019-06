Daniela Santanchè: "Siamo l'unico Paese amministrato in correnti, vogliamo liberare magistrati"

"Siamo l'unico Paese amministrato in correnti, vogliamo liberare i magistrati per bene". E' quanto ha detto la senatrice di Fratelli d'Italia, Daniela Santanchè a margine del flash mob organizzato da FdI in piazza San Luigi dei Francesi, a due passi dal Senato, per dire "Basta alla lottizzazione della magistratura e del Csm".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev