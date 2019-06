Antonio Di Pietro torna con l'Italia dei Valori. L'ex pm di Mani pulite parteciperà all'esecutivo nazionale e all'assemblea programmatica del partito, prevista per il 16 giugno a Roma. "L'IdV è stato l'apripista del Movimento 5 stelle. Certo, abbiamo compiuto anche scelte sbagliate. E credo che proprio da quella mia esperienza i grillini abbiano imparato molte cose. A cominciare da quello non si deve mai fare in politica" diceva qualche mese fa, prima di scendere nuovamente in campo.

Di Pietro sarà presente all'incontro per "portare i suoi saluti", ma - rivelano numerose indiscrezioni - se dovesse riprendere in mano il partito, per Idv potrebbe esserci un futuro accanto al M5s. Dopo i deludenti risultati alle Europee, a Campobasso le amministrative hanno fatto intravedere uno spiraglio di luce. E a chi chiede a Di Pietro se sarà ancora presidente onorario, lui risponde: "Io non ho bisogno di avere un titolo, un ruolo, una funzione formale; l'Idv l'ho fondata e mi sento parte integrante di essa".