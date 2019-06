Giorgia Meloni a Confcommercio: "Imprese vessate dal governo, impossibile creare lavoro"

Giorgia Meloni, in occasione dell'assemblea Confcommercio a Roma, si scaglia contro governo: "L'esecutivo ha fallito nel sostenere le imprese, non sarà ben accolto". Poi ancora: "Sul governo non credo che oggi la platea di Confcommercio riconoscerà lo stesso entusiasmo al governo, poi spetta loro e lo diranno loro, ma mi pare che sul piano del sostegno all'impresa, alla piccola e media impresa, all'impresa italiana questo governo abbia ampiamente fallito. Aumentano le tasse, aumenta la burocrazia, aumentano i vincoli, aumentano le difficoltà per le imprese. Le imprese sono state vessate per finanziare provvedimenti che non producono lavoro come il reddito di cittadinanza. Mi pare che ci siano tutti gli elementi per una delusione generale. Noi continuiamo a chiedere un altro tipo di proposta economica: shock fiscale e investimenti pubblici, cioè abbassare le tasse e investire su quello che può migliorare la competitività italiana".



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev