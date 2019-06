Ue, Valdis Dombrovskis: "L'Italia paga in interessi sul debito tanto quanto spende per il sistema Istruzione"

"Non è una sola questione di procedura, le recenti politiche hanno inflitto danni" ha riferito il vicepresidente della Commissione europea, Valdis Dombrovskis, in occasione dell'arrivo della risposta di Bruxelles su debito italiano. E poi alcuni esempi: "Stimiamo che le spese dell'Italia per gli interessi per il 2018 saranno più elevate delle previsioni. Oggi l'Italia paga in interessi sul debito tanto quanto spende per l'intero sistema sull'Istruzione. La crescita si è quasi interrotta". Il vice ha però chiarito: "La procedura non arriverà oggi".