Virginia Saba e Francesca Verdini sono state le vere protagoniste del ricevimento al Quirinale in occasione della Festa della Repubblica di domani domenica 2 giugno. La giornalista, compagna di Luigi Di Maio indossava un abito corto in velo e pizzo nero scollato sia sul decollete sia sulla schiena, con sottoveste rosa e scarpe in tinta. La fidanzata di Matteo Salvini, figlia di Denis Verdini, portava un abito nero molto corto, scollato sulla schiena e con vertiginosa gonna con voilà.