"È un piacere vederti, ci vediamo, tra lunedì e martedì?". Luigi Di Maio ha accolto così Matteo Salvini che si è avvicinato al vicepremier grillino per salutarlo durante il ricevimento al Quirinale per la Festa della Repubblica. "Ci sentiamo dopo - gli ha risposto Salvini - comunque sì, ci vediamo". Poi, prima di andarsene, il leader della Lega è passato a salutare Di Maio e le due rispettive fidanzate, Francesca Verdini e Virginia Saba hanno colto l'occasione per presentarsi. Foto insieme per i due vice premier da soli scattata da Enrico Mentana, poi Salvini si è fermato sulla terrazza del Quirinale a guardare il tramonto con la fidanzata.