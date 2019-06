"Gad Lerner che torna in Rai a me va benissimo", tuona Matteo Salvini durante un comizio a Potenza per sostenere il candidato della Lega. "Mi spiace lo paghino gli italiani, ma più lui e altri come Roberto Saviano vanno in televisione", conclude il ministro dell'Interno, "e più gli italiani votano Lega". Difficile dargli torto visto il risultato strepitoso ottenuto da Salvini alle elezioni europee dopo una campagna elettorale senza esclusione di colpi.



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev