Vincenzo Boccia, assist a Matteo Salvini: "La flat tax va approfondita, le infrastrutture vanno fatte"

"Non vedo un Paese in declino ma un'Italia che deve reagire", dice il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine di un evento, parlando della situazione del Paese. A chi gli chiedeva se davvero flat tax e infrastrutture fossero i temi da cui partire, come annunciato dal vicepremier leghista Matteo Salvini, ha risposto che "le infrastrutture sono sicuramente una strada importante" e la "flat tax va approfondita". Da tempo, "chiediamo una tassazione più leggera sui fattori di produzione. Le infrastrutture per noi sono un'idea di società che include e non esclude e collegano territori al centro e sono elementi di inclusione della società italiana".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev