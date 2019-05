Ci sono dati alle elezioni Europee 2019 che, come ha ammesso Bruno Vespa a Porta a porta su Raiuno, devono essere "presi come atti di fede". Se non ci fossero i dati ufficiali dell'ufficio elettorale del ministero dell'Interno, in effetti, certi risultati ottenuti dalla Lega di Matteo Salvini potrebbero sembrare impossibili, almeno agli occhi dei profani e degli scettici.

Basta guardare il risultato, parziale, del Carroccio a Roma, città governata dalla sindaca grillina Virginia Raggi. Quando sono stati scrutinati quasi la metà dei seggi, la Lega risulta il secondo partito al 26%, dietro il Pd al 29%. Il M5s è solo terzo e non va oltre il 18%. Un tonfo clamoroso, che apre nuovi scenari sulle prossime elezioni Amministrative anche nella Capitale.