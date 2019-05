"Spero che ci sia un forte consenso alla Lega, non sono in Italia, ma anche in Piemonte perché è garanzia che la Tav si farà". Matteo Salvini incrocia le campagna elettorali per le europee e per le regionali e toglie letteralmente la terra sotto ai piedi di Luigi Di Maio e M5s, che del no alla Tav hanno fatto una rischiosissima bandiera.











Intervistato da Corriere live, tappa di una intensissima ultima giornata di campagna elettorale, il leader della Lega ammette sul punto: "È chiaro che i 5 stelle la pensano in maniera diversa. Ma nel Contratto c'è la revisione del progetto, e il progetto è rivisto". "Se fossimo il primo partito in Italia e in Europa le partite che si giocano in Italia e in Europa avrebbero altrettanta attenzione da parte mia", ha poi sottolineato il vicepremier leghista.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev