Banksy pubblica sul suo profilo Instagram un video in cui siede in piazza San Marco accanto una sua opera "Venice in oil", raffigurante una grande nave che attraversa la città lagunare. Pochi giorni fa, sempre a Venezia, era apparso un murales, attribuito allo stesso Bansky. I vigili lo hanno cacciato.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev