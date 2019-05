Ponte Morandi, via ai test con esplosivi in una cava privata in vista della demolizione

Si sono svolti nella cava dei Camaldoli, sulle alture del levante genovese, alcuni test sull'uso dell'esplosivo per la demolizione di ponte Morandi. La dinamite sarà utilizzata per abbattere le pile 10 e 11, quelle strallate, anche se mancano ancora l'ufficialità sulla decisione e dettagli su tempistiche, modalità e gestione della sicurezza. Nella cava sono state installate alcune vasche contenenti acqua ed è stata scavata una trincea. L'acqua sarà lo strumento con il quale, quando saranno demolite le pile del moncone Est del Morandi, si conterrà la diffusione in aria di polveri sottili.

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev