È sempre tempo di "provocazioni" contro Matteo Salvini. Una coppia di ragazze e una di ragazzi si baciano sulle labbra con il palco del comizio barese del leader della Lega a fare da sfondo alla loro protesta pacifica.











Nei giorni scorso lo stesso è accaduto in Sicilia, l'1 maggio, mentre qualche giorno dopo a Salerno una ragazza ha raggiunto il vicepremier per un selfie al termine del suo comizio per poi rinfacciargli: "Non siamo più terroni di m***?". Ne nacque un parapiglia con il telefonino "sequestrato" da un agente della Digos al seguito di Salvini e poi riconsegnato alla contestatrice.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev