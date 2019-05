"Abbiamo finito le metafore per commentare gli scambi quotidiani tra Luigi Di Maio e Matteo Salvini", tuona Mara Carfagna che smonta completamente il vicepremier grillino: "Oggi il primo, il 'moderato', dice al secondo: 'manca solo scontro Lega-Colle ed è collezione'". Il "moderatissimo", lo prende in giro la vicepresidente della Camera, "deve essersi talmente immedesimato nel suo nuovo ruolo, da aver dimenticato i tempi in cui lui stesso chiedeva l'impeachment per Sergio Mattarella per evitare reazioni della popolazione. Il bue che dà del cornuto all'asino lo abbiamo già usato troppe volte. Aiutateci voi a trovare qualcosa di nuovo e più originale".

Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev