"L'episodio di Mirandola conferma il fallimento dei porti aperti e dell'accoglienza ai finti minorenni". Matteo Salvini, dopo l'incendio doloso alla stazione dei vigili della cittadina modenese in cui hanno perso la vita un'anziana e la sua badante che vivevano in una casa adiacente punta il dito sia contro la politica di "accoglienza indiscriminata" sia contro il nordafricano che ha scatenato la tragedia con il suo folle gesto.











Come riferito dal ministro degli Interni, l'immigrato fermato si è dichiarato minorenne "ma è stato smentito dai test medici". "La nostra idea non cambia: porti chiusi in Italia e, se vinciamo il 26 maggio, in tutta Europa", ha ribadito il leader della Lega. "Altro che aprire i porti, come vuole la sinistra, io lavoro per fermare e mandare tutti a casa questi delinquenti. Azzerare l'immigrazione clandestina, in Italia e in Europa, è un dovere morale: a casa tutti, con la Lega si può".



Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev