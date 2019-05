"Hai fatto i milioni spu***nando la tua città e te ne sei andato". Giorgia Meloni, dal palco di piazza Matteotti a Napoli, attacca Roberto Saviano. Parole durissime quelle della leader di Fratelli d'Italia che tuona: "Ci ha messo anni a dire una cosa sulla mafia nigeriana, forse aspettava che qualcuno scrivesse un libro o un articolo di giornale per poterlo copiare".

Meloni sottolinea poi che "Napoli non è solo Gomorra, ma c'è un sacco di gente perbene che costruisce cattedrali nel deserto completamente abbandonate dalle istituzioni". Ma la camorra c'è e "fa schifo", aggiunge, "e lo Stato deve dichiarare guerra una volta per tutte: le guerre si combattono con uomini e mezzi, qui non basta la polizia, serve l'esercito". La Meloni confessa poi di essersi "commossa" quando si è risvegliata Noemi, la bambina di 4 anni gravemente ferita in una sparatoria lo scorso 3 maggio a Napoli. Un passaggio sottolineato da un lungo e caloroso applauso della piazza.

Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev