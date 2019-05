Su una cosa Giorgia Meloni e Matteo Salvini non vanno d'accordo: Papa Francesco. La presidente di Fratelli d'Italia, a Napoli per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale per le europee del partito, commenta così i fischi a Bergoglio in piazza Duomo a Milano, durante il comizio del capo della Lega.











"Il ruolo del Vaticano e del Papa non dovrebbero essere inseriti nella diatriba e nella dialettica politica, le due questioni devono restare distanti", spiega la Meloni, che pure sul tema migranti ha posizioni forse ancora più radicali di quelle di Salvini: "Se la Germania non riconosce la Sea Watch, allora la Sea Watch è una nave pirata e va affondata dopo aver fatto scendere chi c'è a bordo".



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev