La Sea Watch? Giorgia Meloni ha una risposta semplice: "Se la Germania non la riconosce, allora la Sea Watch è una nave pirata. In tal caso, si fa sbarcare l'equipaggio e la nave si affonda". Fine della storia. Da Napoli, per la manifestazione di chiusura della campagna elettorale, la leader di Fratelli d'Italia,va dritta al punto sulla questione migranti che ancora oggi agita il governo, con la nave della ong tedesca a un passo dal porto di Lampedusa.







Dalla Meloni non è mancato un commento sulla manifestazione leghista di Matteo Salvini in piazza Duomo a Milano, con i fischi del pubblico a Papa Francesco: "Il ruolo del Vaticano e del Papa non dovrebbero essere inseriti nella diatriba e nella dialettica politica, le due questioni devono restare distanti", ha spiegato la Meloni rilanciando poi il messaggio della "sua" piazza: "Migliaia di persone in Italia vogliono un'altra Europa, un altro governo italiano. Un'Europa che abbia rispetto degli interessi nazionali italiani, un'Europa che rimetta la sovranità al centro e vogliono un'Italia che sappia occuparsi dei problemi e dei bisogni degli italiani invece di stare a litigare dalla mattina alla sera. Votando Fratelli d'Italia il 26 maggio si possono ottenere entrambi questi risultati". E dopo le elezioni? Tutto è possibile: "Divorzio da Forza Italia? Io parlo di quello che sicuramente si può fare, e quello che sicuramente si può fare è un governo a maggioranza Lega e Fratelli d'Italia".



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev