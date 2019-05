Piazza Duomo piena o vuota? Chi era presente al comizio di Matteo Salvini a Milano sabato 18 maggio non ha grossi dubbi: la partecipazione del popolo della Lega, nonostante la pioggia battente, è stata massiccia con almeno 50mila sostenitori radunati sotto il palco. Eppure, sui giornali in edicola domenica, molte foto ritraggono una piazza con spazi vuoti. Da Valeggio (Verona), per l'ennesimo comizio, il Capitano mette i puntini sulle "i": "I giornali dicono che la piazza di ieri era mezza vuota, ma hanno messo foto della tarda mattinata".



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev