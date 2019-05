La sinistra anti-Salvini si aggrappa a Riccardo Germani. È lui, sindacalista romano dell'Usb, a essersi mascherato da Zorro e sfidare Matteo Salvini in piazza Duomo, uscendo dalla finestra di un hotel a sette stelle la cui stanza è stata affittata all'uomo e srotolando in faccia al Capitano e ai leghisti lo striscione "restiamo umani". "Adoro Zorro, non mi piacciono le minacce di morte. Le cose finché sono scherzose mi piacciono", ha reagito Salvini.

Il blitz di Zorro-Germani è finito come prevedibile: lo striscione, spiega lui al Corriere della Sera, "lo ha rimosso il direttore dell'albergo. Sapevamo che avrebbe chiamato la polizia e che, magari, rischiavamo una denuncia. Vedremo se arriverà. Ma il messaggio è positivo, non aveva senso toglierlo". E in fondo, chiarisce lui a scanso di equivoci, "Salvini vuole instaurare un regime" e dunque vale tutto.



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev