Lilli Gruber e Lucia Annunciata voci di supporto di Matteo Salvini. Come nei concerti, in attesa della star, alla stregua di un antipasto si esibiscono altri gruppi e cantanti, così ieri per preparare il pubblico al comizio del leader leghista sul grande schermo in piazza del Duomo a Milano sono state proiettati alcuni passaggi di interviste della Annunziata e della Gruber.











Un modo come un altro per scaldare il pubblico. Il primo filmato riportava l' intervista della conduttrice di In Mezz' ora al ministro dell' Interno, in particolare il passaggio in cui la giornalista ricorda al vicepremier che a fermare gli sbarchi è stato il suo predecessore, il dem Marco Minniti. A seguire, sullo schermo passavano alcuni momenti dell' intervista di Lilli Gruber all' ex presidente della Camera, Laura Boldrini. E a ogni passaggio, dalla folla si alzava un coro di «buuu» rivolto alle due giornaliste di sinistra. Mugugni che la piazza ha riservato anche a papa Francesco, quando Salvini lo ha citato per ricordargli che con la Lega al governo i morti nel Mediterraneo «Sono passati da 15.000 a meno di mille». I fischi al papa hanno suscitato indignazione. Salvini però ha detto: «I fischi? Pochi e non mi sono piaciuti».



Video: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev