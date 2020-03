(Agenzia Vista) Bruxelles, 02 marzo 2020 Coronavirus, Sassoli: "Non vogliamo che Parlamento si fermi, adottate nuove misure di precauzione" "Non vogliamo che Parlamento si fermi, adottate nuove misure di precauzione". Così il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, a margine di una conferenza stampa a Bruxelles sulle misure adottate dall'istituzione europea per far fronte all'emergenza coronavirus. Fonte: Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev