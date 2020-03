(Agenzia Vista) Terni, 01 marzo 2020 Salvini: "Morte di un 15enne e una tragedia, ma Carabiniere non può passare per assassino" Il leader della Lega Matteo Salvini in visita ad Orvieto commenta la morte del 15enne di Napoli: "Morte di un 15enne e una tragedia, ma Carabiniere non può passare per assassino" Fonte Facebook Matteo Salvini Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it