(Agenzia Vista) Roma, 01 marzo 2020 Coronavirus, Borrelli: "1577 contagiati, 83 guariti e 34 morti" "Le persone contagiate sono 1577, di queste 798, pari al 51% del totale sono in isolamento domiciliare, non hanno sintomi o hanno sintomi lievi, 639 sono ricoverati con sintomi e 140 in terapia intensiva di cui 106 in Lombardia". Lo ha detto il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, in conferenza stampa. Fonte Protezione Civile Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it