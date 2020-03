(Agenzia Vista) Berlino, 29 febbraio 2020 Berlinale, Elio Germano miglior attore: "Bello che i nostri film non rimangano solo in Italia" Si chiude la 70esima edizione del Festival Internazionale del Cinema di Berlino, diretto da Carlo Chatrian. Elio Germano vince l'orso d'argento per il miglior attore per il ruolo di Ligabue in 'Volevo nascondermi' di Giorgio Diritti. L'orso d'argento per la miglior sceneggiatura è andato ai fratelli Damiano e Fabio D'Innocenzo per Favolacce. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it