Coronavirus, il papà di Niccolò: “Riprenderà la scuola e ha detto che tornerà in futuro in Cina”

(Agenzia Vista) Roma, 29 febbraio 2020 Coronavirus, Papà di Niccolò: “Riprenderà la scuola e ha detto che tornerà in futuro in Cina” “Riprenderà la scuola e ha detto che tornerà in futuro in Cina” queste le parole del padre di Niccolò, il minorenne tornato dalla Cina e ricoverato allo Spallanzani di Roma per effettuare i test sul coronavirus. Niccolò è stato dimesso oggi dall’ospedale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev