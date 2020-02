Coronavirus, Gualtieri: "Garantiamo risorse necessarie al settore sanità"

(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2020 Coronavirus, Gualtieri garantiamo risorse necessarie al settore sanita' Il Ministro dell'Economia e delle Finanze Roberto Gualtieri in conferenza stampa a Palazzo Chigi prima di iniziare il Consiglio dei Ministri per illustrare le misure economiche che verranno inserite nel decreto in procinto di essere approvato per gestire l'emergenza Coronavirus. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev