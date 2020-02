(Agenzia Vista) Roma, 28 febbraio 2020 Coronavirus, Franceschini turismo settore piu' colpito, stasera misure in cdm "I dati che ci hanno dato gli alberghi e altre strutture ricettive sono disdette anche in zone che non sono zone colpite dalle ordinanze regionali. Per quanto riguarda il decreto di stasera abbiamo ragionato su delle proposte d'accordo con le categorie che adesso andranno discusse con il Consiglio dei Ministri, mi pare corretto parlarne dopo e non prima". Così il ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Dario Franceschini al termine dell'incontro con le associazioni del turismo. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev