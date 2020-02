(Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2020 Malattie rare, Scaccabarozzi (pres Farmindustria): "Non dimentichiamoci dei bambini" "Sono le malattie ad essere rare, ma non riguardano poche persone. Tra l'altro molti malati rari sono dei bambini. Negli anni è sempre stato difficile identificarle e fare una diagnosi precoce. Questo è cambiato nel corso degli anni, noi cerchiamo di dare il nostro contributo, aumentano il numero di farmaci e questo penso che sia molto importante, ma non possiamo fermarci qui". Così il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi in occasione della giornata mondiale delle Malattie rare. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev