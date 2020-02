(Agenzia Vista) Napoli, 27 febbraio 2020 Conte e Macron a passeggio per Napoli, i passanti applaudono "Il caloroso abbraccio di Napoli per la visita con il Presidente Macron. Non solo gli amici napoletani, ma anche tanti turisti italiani e stranieri. La bellezza dell’Italia non ha frontiere." Così il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, su Facebook pubblicando un video della passeggiata per le vie di Napoli insieme al presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Fonte: Facebook/Giuseppe Conte Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev