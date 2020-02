(Agenzia Vista) Roma, 27 febbraio 2020 Coronavirus, il presidente di Farmindustria Scaccabarozzi: "Aumento prezzo farmaci è impossibile" "L'industria farmaceutica ha reagito sin da subito alla diffusione del Coronavirus. La cosa più importante in queste situazioni è stabilire la sequenza virale ed è stata identificata subito sia in Cina che qui in Italia. Ci sono 25 imprese che stanno facendo ricerca per trovare un vaccino, che credo potremmo ottenerlo nel giro di qualche mese". Così il presidente di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi in un'intervista rilasciata all'Agenzia Vista per fare il punto sull'emergenza Coronavirus. "La psicosi generata è inutile e gratuita. La diffusione del virus è rapida, ma non ha un alto indice di letalità. Serve responsabilità da parte di tutti per non gettare nel panico le persone - ha aggiunto - Il prezzo di un farmaco non è un prezzo libero, è amministrato per legge. Non serve fare accaparramenti, è impossibile un aumento dei loro prezzi. Serve intolleranza su chi si approfitta di queste situazioni". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it