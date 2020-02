Salma Hayek con The Roads Not Taken alla Berlinale: 'Fantastico lavorare con Bardem' SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Berlino, 26 febbraio 2020 Salma Hayek con The Roads Not Taken alla Berlinale: "Bardem caro amico, fantastico lavorarci assieme" Presentato alla Berlinale il film di Sally Potter ’The Roads Not Taken’. Gli interpreti Javier Bardem, Salma Hayek e Elle Fanning hanno sfilato sul tappeto rosso del festival del cinema di Berlino. “Javier è un grande amico, ero nervosa di lavorare con lui ma è stato fantastico” ha confessato Salma Hayek ai cronisti. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev