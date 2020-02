(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2020 Coronavirus, Speranza: "Per noi protezione medici fondamentale, no rimpallo responsabilità" Il ministro della Salute, Roberto Speranza, il direttore per l'Europa dell'Oms, Hans Kluge, e il commissario Ue alla Salute, Stella Kyriakides in conferenza stampa al termine di un incontro al ministero sull’emergenza coronavirus Così il ministro Speranza: “Per noi proteggere i medici è fondamentale, ma come noto il servizio sanitario nazionale è organizzato su base regionale e bisogna coordinarsi, non ha senso il rimpallo delle responsabilità e intanto il commissario straordinario all'emergenza Borrelli è al lavoro per sostenere le Regioni a difendere il lavoro dei nostri operatori sanitari” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev