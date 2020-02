(Agenzia Vista) Roma, 26 febbraio 2020 Coronavirus, Speranza: "Virus non hanno confini, serve grande coordinamento internazionale" Il ministro della Salute, Roberto Speranza, il direttore per l'Europa dell'Oms, Hans Kluge, e il commissario Ue alla Salute, Stella Kyriakides in conferenza stampa al termine di un incontro al ministero sull’emergenza coronavirus Così il ministro Speranza: “I virus non hanno frontiere di nessuna natura e quindi c'è bisogno di un grande coordinamento a livello internazionale per fronteggiare sfide di questo tipo” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev