(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2020 Coronavirus, Spallanzani. Ecco il kit per i pazienti: mascherina, gel idroalcolico e guanti La Protezione Civile ha allestito una tensostruttura per il pre triage all’istituto nazionale per le malattie infettive Spallanzani. La struttura potrebbe essere utilizzata per aumentare la capacità d’accoglienza dell’istituto in caso di emergenza. Durante l’inaugurazione della struttura, i medici hanno fatto una dimostrazione sulle procedure che devono seguire durante la vestizione prima di lavorare su un paziente contagiato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it