(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2020 Coronavirus, deputato FI Dall'Osso interviene in Aula con mascherina: "La indosso a tutela di tutti" L'intervento di fine seduta in Aula alla Camera dei deputati del deputato di Forza Italia Matteo Dall'Osso. L'onorevole ha preso la parola indossando una mascherina sul volto e ha spiegato così il suo gesto: "Sono un soggetto immunocompromesso. Vengo dalle zone limitrofe al lodigiano dove c'è il contagio, quindi la mascherina la indosso a tutela di tutti, non a tutela mia. Chi la indossa non fa male a nessuno. Io la sto portando per vostra tutela, ma alcune frasi che mi vengono dette non le accetto perché sono dovute a ignoranza" / fonte Camera web Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev