Coronavirus, OMS: "Il mondo non è pronto" SOTTOTITOLI

(Agenzia Vista) Ginevra, 25 febbraio 2020 Coronavirus, OMS: "Il mondo non è pronto" "E' possibile trovarsi nella situazione in cui si ha a che fare con casi sporadici, lo abbiamo visto in molti casi. Vediamo anche cluster di casi e appena li vediamo in alcuni luoghi bisogna essere preparati ad affrontare la cosa in scala più grande. Bisogna essere pronti a rompere la catena di trasmissione, bisogna ragionare così. Ci deve essere un cambio di mentalità e bisogna essere pronti a pianificare un rafforzamento delle capacità. La seconda maggiore conclusione è che il mondo semplicemente non è pronto” Lo ha spiegato Druce Aylward, a capo della task force di 25 esperti dell'Oms che è stata in missione in Cina, durante la conferenza stampa dell'Organizzazione mondiale della sanità a Ginevra. Fonte: Facebook/World Health Organisation Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev