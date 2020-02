(Agenzia Vista) Roma, 25 febbraio 2020 Coronavirus, Commissario Ue Lavoro Schmit: "Italia ha reagito con forza, Ue solidale" Al ministero del Lavoro l'incontro bilaterale sulle tematiche del lavoro e dei diritti sociali fra la ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo, e il Commissario Ue al Lavoro e ai diritti sociali, Nicolas Schmit Ritengo che l'Italia abbia reagito con determinazione e forza in un'ottica di prevenzione la solidarietà dell'Europa resta un'esigenza assoluta in un tempo di crisi". Cosi' il commissario europeo in conferenza stampa Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev